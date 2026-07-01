На реконструкцию Советского проспекта в Калининграде выделяют 2,6 млрд рублей

На реконструкцию Советского проспекта в Калининграде выделяют 2,6 миллиарда рублей. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Финансирование рассчитано до 2028 года. В 2026-м на работы направят 200 миллионов рублей, а в 2027-м и 2028-м — примерно по 1,2 миллиарда.
Реконструкцию магистрали планируют уже больше десяти лет. Ранее губернатор Алексей Беспрозванных обещал выделить деньги на начало реконструкции Советского проспекта в Калининграде в 2026 году. Депутаты Законодательного собрания одобрили поправки в бюджет. Работы затронут участок от улицы Борзова до Габайдулина. Реконструкцию оценивали в 2,9 миллиарда рублей.
Проект расширения участка от Борзова до выезда из города представили в 2022 году. Документацию подготовило ООО «Проинжиниринг». В 2023 году госэкспертиза выдала положительное заключение.
По проекту протяжённость реконструируемого участка составит 2,8 километра от улицы Борзова до Габайдулина. От Красной до выезда из города Советский проспект расширят до четырёх полос — по две в каждую сторону. На середине дороги появится разделитель с газоном. Участок от Борзова до Красной останется двухполосным. Проектировщики рассматривали вариант расширения проезжей части, но в итоге решили отказаться от этой идеи.
Кроме того, власти намерены сделать перекрёстки со светофорами, тротуары и велосипедные дорожки. Стоимость работ в 2025 году оценивалась в 2,8 миллиарда рублей.