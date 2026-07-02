Стартовала ежегодная акция «Самара в движении»

Каждый день в парках и на набережных Самары все желающие смогут заниматься физической культурой и спортом под руководством профессиональных инструкторов самарских фитнес-клубов и спортивных организаций.
«Самара в движении» — это:
силовые тренировки.
растяжка и аэробика.
йога.
зумба.
ушу.
настольный теннис.
бокс.
баскетбол.
футбол.
регби.
флаинг диск.
аджилити.
ритм-симулятор.
выходные с ГТО.
и другое!
Основные площадки:
- парк имени Юрия Гагарина.
- парк 50-летия Октября (парк Металлургов).
- набережная Волги, Первомайский спуск.
- набережная Волги, Ленинградский спуск.
Выбирайте интересное направление и удобное место проведения, узнавайте расписание и приходите на тренировки!