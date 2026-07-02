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Стартовала ежегодная акция «Самара в движении»

1 июля стартовал ежегодный проект департамента физической культуры и спорта администрации Самары «Самара в движении».

Источник: НИА Самара

Каждый день в парках и на набережных Самары все желающие смогут заниматься физической культурой и спортом под руководством профессиональных инструкторов самарских фитнес-клубов и спортивных организаций.

«Самара в движении» — это:

силовые тренировки.

растяжка и аэробика.

йога.

зумба.

ушу.

настольный теннис.

бокс.

баскетбол.

футбол.

регби.

флаинг диск.

аджилити.

ритм-симулятор.

выходные с ГТО.

и другое!

Основные площадки:

  • парк имени Юрия Гагарина.
  • парк 50-летия Октября (парк Металлургов).
  • набережная Волги, Первомайский спуск.
  • набережная Волги, Ленинградский спуск.

Выбирайте интересное направление и удобное место проведения, узнавайте расписание и приходите на тренировки!