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На Кубани многодетные семьи получат право на бесплатную парковку

Депутаты Краснодарского края расширили льготы для многодетных.

Источник: Комсомольская правда

Многодетные семьи Кубани получат право на бесплатную парковку. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на 84-й сессии утвердили расширение мер социальной поддержки многодетных семей. Согласно принятым поправкам, родители и опекуны, проживающие в регионе, смогут бесплатно пользоваться платными государственными парковками.

«Учитывая объем ежедневных расходов многодетных семей, такая льгота станет существенной поддержкой и поможет оптимизировать семейный бюджет», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По данным пресс-службы Заксобрания, право на бесплатную парковку распространяется только на автовладельцев, зарегистрированных по месту жительства на территории Кубани.