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Шуточные комментарии к переводу могут не понять в банке: что случится с картами

Роскачество: шуточные комментарии к переводу могут привести к блокировке счета.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роскачества предупредили россиян, что шутливые комментарии при денежных переводах могут обернуться блокировкой счета. По их словам, банковские системы не распознают иронию и воспринимают любые подозрительные фразы всерьез. Об этом пишет Lenta.ru.

Эксперты пояснили, что опасность несут комментарии с намеками на незаконные действия, например, фразы «на взрывчатку» или «взятка». Они предупредили, что подобные шутки способны запустить автоматическую блокировку перевода и всего счета, а иногда даже привести к проверке правоохранителей. Отправителю в итоге придется письменно доказывать законность операций, а банк может внести его в черный список.

Кроме того, привлекают внимание переводы, связанные с коммерцией. В Роскачестве отметили, что самозанятые часто просят клиентов не писать комментарии, чтобы скрыть доходы от налогов. Однако специалисты советуют покупателям, наоборот, честно указывать назначение платежа — за товар или услугу.

При этом частые переводы денег физлицами действительно могут блокироваться. Об этом рассказал в беседе с RT специалист Андрей Сироткин. Он указал, что алгоритмы быстро считывают нетипичное поведение клиента и блокируют при подозрительных операциях.