Шуточные комментарии к переводу могут не понять в банке: что случится с картами

Эксперты пояснили, что опасность несут комментарии с намеками на незаконные действия, например, фразы «на взрывчатку» или «взятка». Они предупредили, что подобные шутки способны запустить автоматическую блокировку перевода и всего счета, а иногда даже привести к проверке правоохранителей. Отправителю в итоге придется письменно доказывать законность операций, а банк может внести его в черный список.