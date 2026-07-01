Шуточные комментарии к переводу могут не понять в банке: что случится с картами

Специалисты Роскачества предупредили россиян, что шутливые комментарии при денежных переводах могут обернуться блокировкой счета. По их словам, банковские системы не распознают иронию и воспринимают любые подозрительные фразы всерьез. Об этом пишет Lenta.ru.
Эксперты пояснили, что опасность несут комментарии с намеками на незаконные действия, например, фразы «на взрывчатку» или «взятка». Они предупредили, что подобные шутки способны запустить автоматическую блокировку перевода и всего счета, а иногда даже привести к проверке правоохранителей. Отправителю в итоге придется письменно доказывать законность операций, а банк может внести его в черный список.
Кроме того, привлекают внимание переводы, связанные с коммерцией. В Роскачестве отметили, что самозанятые часто просят клиентов не писать комментарии, чтобы скрыть доходы от налогов. Однако специалисты советуют покупателям, наоборот, честно указывать назначение платежа — за товар или услугу.
При этом частые переводы денег физлицами действительно могут блокироваться. Об этом рассказал в беседе с RT специалист Андрей Сироткин. Он указал, что алгоритмы быстро считывают нетипичное поведение клиента и блокируют при подозрительных операциях.