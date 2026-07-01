Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобровский продолжит карьеру в «Торонто»

В прошедшем сезоне Бобровский провел 52 игры, из которых выиграл 27. Россиянин пропускал в среднем 3,07 гола за матч. Он отразил 87,7% бросков по своим воротам — процента хуже у него не было ни в одном из прошлых сезонов НХЛ.