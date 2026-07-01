Жители ул. Горького и Сибирякова пожаловались на неприятный запах

Калининградцы 1 июля сообщили о неприятном запахе в городе. Жалобы на вонь поступают с ул. Горького и Сибирякова.
«Пахнет будто бы навозом в свинарнике. Возможно, что опять обрабатывают поля — такая ситуация случается летом с завидной регулярностью», — рассказал местный житель.
Напомним, что летом жители Калининграда регулярно жалуются на неприятный запах. Так, об этом калининградцы говорили в июле 2022 года. Тогда о вони сообщали жители практически всех районов города. В августе первый замглавы администрации Игорь Шлыков сообщил, что неприятный запах возник из-за того, что фермеры недалеко от регионального центра удобряли поля.
Жалобы также поступали в июле 2024 года из разных районов Калининграда. Неприятный запах наблюдался из-за того, что поля региона удобряли органическими удобрениями перед посевом озимого рапса. Как отмечала пресс-служба правительства области со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона, это обязательный приём, позволяющий поддержать плодородие почв.