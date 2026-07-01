Жители ул. Горького и Сибирякова пожаловались на неприятный запах

Напомним, что летом жители Калининграда регулярно жалуются на неприятный запах. Так, об этом калининградцы говорили в июле 2022 года. Тогда о вони сообщали жители практически всех районов города. В августе первый замглавы администрации Игорь Шлыков сообщил, что неприятный запах возник из-за того, что фермеры недалеко от регионального центра удобряли поля.