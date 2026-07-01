Россиянам назвали способы сэкономить на путешествии за границу

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, как сэкономить на отдыхе за границей. По его словам, акции раннего бронирования помогают снизить стоимость поездки на 10−40 процентов. Этим он поделился в беседе с Lenta.ru.
Эксперт пояснил, что подобные распродажи проходят дважды в год — перед летним и зимним сезонами. Он также посоветовал следить за курсами валют, так как их колебания могут изменить итоговую цену путешествия.
Горин добавил, что пакетные предложения туроператоров часто оказываются выгоднее благодаря спецрейсам и особым тарифам на отели. При этом он предупредил, что горящих туров сейчас почти нет, поэтому надеяться на случайную удачную скидку не стоит.
При этом в июне среди внутрироссийских направлений у туристов наибольшим спросом пользовались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Большой Сочи, а среди зарубежных направлений лидером стала Турция. Об этом сообщает RT.