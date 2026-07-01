Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали способы сэкономить на путешествии за границу

Турэксперт Горин: раннее бронирование может сэкономить до 40% на отдыхе.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, как сэкономить на отдыхе за границей. По его словам, акции раннего бронирования помогают снизить стоимость поездки на 10−40 процентов. Этим он поделился в беседе с Lenta.ru.

Эксперт пояснил, что подобные распродажи проходят дважды в год — перед летним и зимним сезонами. Он также посоветовал следить за курсами валют, так как их колебания могут изменить итоговую цену путешествия.

Горин добавил, что пакетные предложения туроператоров часто оказываются выгоднее благодаря спецрейсам и особым тарифам на отели. При этом он предупредил, что горящих туров сейчас почти нет, поэтому надеяться на случайную удачную скидку не стоит.

При этом в июне среди внутрироссийских направлений у туристов наибольшим спросом пользовались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград и Большой Сочи, а среди зарубежных направлений лидером стала Турция. Об этом сообщает RT.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше