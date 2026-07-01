«Финансовые возможности на пределе»: Средняя сумма автокредита в США превысила 44 тысячи долларов

У многих покупателей сумма задолженности превысила рыночную стоимость машины, а часть из них вовсе не могут погасить кредит. Ситуацию усугубляет и рост расходов на эксплуатацию авто — цены на бензин, подскочившие после конфликта с Ираном, пока остаются выше докризисного уровня (2,98 доллара за галлон).