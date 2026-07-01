Глава Альфа-банка счел избыточным количество банков в России

Какой сейчас курс? Куда движется финансовая система и что нужно об этом знать, чтобы правильно распоряжаться своими деньгами? Как выбрать инструменты для инвестиций, собрать портфель и оценить риски? На эти вопросы РБК на всех площадках будет отвечать вместе с экспертами с 22 июня по 5 июля в рамках проекта «Какой курс?». 3 июля на Радио РБК пройдет прямая линия с зампредом Банка России Алексеем Заботкиным. Свои вопросы можно отправить с помощью формы.