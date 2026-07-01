Глава Альфа-банка счел избыточным количество банков в России

Российская экономика не нуждается в нынешнем количестве банков, заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел РБК.
«За пределами топ-20 банков есть классические банки. Это вопрос времени, когда у них либо ЦБ лицензию отнимет, либо они сами из бизнеса уйдут. Я свое мнение не поменял. Я и раньше говорил, что столько банков для российской экономики не нужно», — сказал он.
В то же время он отметил, что лидеров отрасли называть классическими банками «неправильно». «Их можно называть финтехами, экосистемами, неотехплатформами, разными терминами». Он отметил, что эти «лидеры» находятся «вне отраслевых категорий».
Ранее в этом месяце Банк России предложил установить минимальные требования к капиталу на уровне банковских групп, если их головная кредитная организация располагает капиталом свыше 3 млрд руб. Такой подход позволит небольшим банкам объединяться с более крупными игроками, экономить на капитале, ИТ-инфраструктуре и операционных расходах. Для реализации инициативы потребуются изменения в закон «О банках», следует из доклада регулятора.
Одновременно ЦБ подтвердил планы поэтапного повышения минимального капитала банков с 2028 года. Для банков с универсальной лицензией порог вырастет с 1 млрд до 3 млрд руб., для банков с базовой лицензией — с 300 млн до 1 млрд руб. Первый этап реформы фактически стартует 1 января 2028 года, однако сроки могут быть сдвинуты на полгода в зависимости от принятия законодательных поправок.
По оценке регулятора, новые требования затронут лишь небольшую часть рынка: без изменения бизнес-модели новым нормативам не смогут соответствовать банки, на которые приходится 0,2% активов сектора среди организаций с универсальной лицензией и 0,05% — среди банков с базовой лицензией. В ЦБ считают, что часть участников смогут выполнить требования без привлечения нового капитала, перераспределив активы в пользу корпоративных облигаций.
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