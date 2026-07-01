Теплоход с пшеницей сел на мель на Волге

В Нижегородской области на Волге сел на мель теплоход «Нальчик», перевозивший пшеницу, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вблизи города Городец днем 1 июля. По предварительным данным, пострадавших нет, движение по судовому ходу не нарушено. В настоящее время специалисты снимают судно с мели.
Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства.
Ранее, 22 мая, в Норвегии недалеко от Тронхейма на мель сел 135-метровый контейнеровоз NCL Salten. Судно, направлявшееся в порт Оркангер, неожиданно свернуло с курса и врезалось в берег в нескольких метрах от жилого дома. На борту находились 16 человек — граждане Норвегии, Литвы, Украины и России.
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