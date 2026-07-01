Теплоход с пшеницей сел на мель на Волге

Ранее, 22 мая, в Норвегии недалеко от Тронхейма на мель сел 135-метровый контейнеровоз NCL Salten. Судно, направлявшееся в порт Оркангер, неожиданно свернуло с курса и врезалось в берег в нескольких метрах от жилого дома. На борту находились 16 человек — граждане Норвегии, Литвы, Украины и России.