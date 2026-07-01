Сборная России по прыжкам на батуте отказалась участвовать в Кубке мира

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась принимать участие в четвертом этапе Кубка мира, который должен пройти 4−5 июля в Португалии. Об этом сообщает пресс-служба федерации гимнастики РФ.
«Организаторы соревнований сообщили, что из-за позиции португальских властей не смогут обеспечить участие сборной России с национальной символикой. поэтому сборная отказалась от участия в турнире», — говорится в заявлении главного тренера сборной Алексея Рыжкова.
Уточняется, что российской сборной предложили участвовать в Кубке мира под эгидой World Gymnastics в статусе нейтральных спортсменов. Однако спортсмены отказались выступать без использования национальной символики.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о политизации спорта на соревнованиях по художественной гимнастике в Румынии. Дипломат отметила, что Москва не оставит без внимания ситуацию с запретом на демонстрацию государственной символики на Кубке вызова в Клуж-Напоке.