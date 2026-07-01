Сборная России по прыжкам на батуте отказалась участвовать в Кубке мира

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о политизации спорта на соревнованиях по художественной гимнастике в Румынии. Дипломат отметила, что Москва не оставит без внимания ситуацию с запретом на демонстрацию государственной символики на Кубке вызова в Клуж-Напоке.