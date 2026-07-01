Apple пригрозили штрафом до 4 млрд рублей из-за российских поисковиков и приложений

По данным ведомства, на устройствах с iOS по умолчанию выбран иностранный поисковик, а перейти на российский можно только вручную через настройки. В службе считают это дискриминацией разработчиков: продаваемая в стране техника должна предусматривать вариант из РФ или другой страны ЕАЭС для работы по умолчанию. Ещё одна претензия касается отсутствия обязательного российского ПО, включая национальный мессенджер «Макс» и магазин приложений.