2 июля в Ростовской области будет солнечная погода

Прогноз погоды на четверг, 2 июля 2026 года, в Ростовской области обещает тёплую и солнечную летнюю погоду. Днём температура воздуха прогреется до +26…+32°C. В Ростове-на-Дону, а также в некоторых других городах, например в Морозовске, столбики термометров поднимутся до +29…+32°C. Ночью температура будет комфортной и опустится до +17…+21°C.В течение дня будет преобладать ясная погода без осадков. Лишь к вечеру в отдельных районах области возможна небольшая облачность. Ожидается слабый или умеренный ветер, местами возможны порывы. Солнечная активность будет высокой, поэтому людям, чувствительным к ультрафиолету, рекомендуется соблюдать меры предосторожности и использовать защитные средства.