Уральский ГМУ Минздрава разработал тест для оценки агрессивности рака

В Уральском ГМУ Минздрава России разработана тест-система для оценки агрессивности рака молочной железы. Она анализирует активность гена mTOR, которая связана с ростом и агрессивностью опухоли, одновременно исследует два «гена-эталона» — TBP и RPLP0, активность которых обычно остается стабильной. Они помогают повысить точность анализа. Также с помощью ПЦР в реальном времени анализирует генетический материал, чтобы точно определить уровень активности нужных генов", — говорится в сообщении.