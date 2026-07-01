Четыре гостиницы снесли в Индии из-за изнасилованной в них 13-летней девочки

Пропавшую в Индии 13-летнюю девочку ранее нашли изнасилованной на стройке. Инцидент произошел в Лакхнау. Девочка шла на работу в дом престарелых, когда пошел дождь. Она решила спрятаться на строительной площадке, где ее заметили работники.