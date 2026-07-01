Четыре гостиницы снесли в Индии из-за изнасилованной в них 13-летней девочки

В индийском городе Шри Ганганагар районная администрация и полиция провели масштабную операцию по сносу четырех гостиничных комплексов. Поводом для радикальных мер стало резонансное преступление: 13-летняя девочка подверглась групповому изнасилованию, в котором, по версии следствия, участвовали 30 мужчин.
Действия властей стали ответом на волну общественного возмущения, охватившую страну. Бульдозеры приступили к уничтожению зданий, связанных с обстоятельствами дела, поздно вечером 30 июня.
Начальник местной полиции подчеркнул, что правоохранительные органы намерены добиться максимально строгого наказания для всех причастных к этому преступлению лиц, передает India Today.
Пропавшую в Индии 13-летнюю девочку ранее нашли изнасилованной на стройке. Инцидент произошел в Лакхнау. Девочка шла на работу в дом престарелых, когда пошел дождь. Она решила спрятаться на строительной площадке, где ее заметили работники.
До этого в Индии задержали восьмерых мужчин по обвинению в групповом изнасиловании 15-летней девушки в штате Гуджарат.