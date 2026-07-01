Банк обвешал кредитами неходячего волгоградца с кнопочным телефоном

— Брат истца в силу тяжёлого состояния здоровья на момент оформления кредитов был практически нетранспортабелен, не мог самостоятельно передвигаться, не покидал пределов места жительства и физически не имел возможности лично присутствовать в отделении банка, — сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда. — Исследовав материалы дела, суд выявил многочисленные признаки мошеннических действий: в кредитных документах указаны мобильные телефоны, не принадлежавшие брату истца, а анкетные данные в разных заявках противоречили друг другу и не соответствовали действительности.