Российский хоккеист Илья Михеев подписал четырёхлетний контракт с «Тампа-Бэй»

К слову, сегодня легендарный Александр Овечкин стал свободным агентом — его контракт с «Вашингтоном» истёк 1 июля. Новое соглашение пока не подписано, но генменеджер Крис Патрик заявил о скорых переговорах. Сам хоккеист допускал возвращение в московское «Динамо». Овечкин выступал за «Кэпиталз» с 2005 года, на его счету 929 голов в регулярных чемпионатах и победа в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды.