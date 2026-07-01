Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский хоккеист Илья Михеев подписал четырёхлетний контракт с «Тампа-Бэй»

Российский нападающий Илья Михеев продолжит карьеру в составе американского ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист подписал с клубом четырёхлетний контракт. О сделке на своей странице в соцсети X сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Источник: Life.ru

31-летний форвард провёл прошлый сезон за «Чикаго», где в 77 матчах регулярного чемпионата набрал 36 очков. На его счету 18 заброшенных шайб и столько же голевых передач. В НХЛ он также выступал за «Ванкувер» и «Торонто».

Теперь Михеев усилит атакующую линию «молний». Финансовые подробности соглашения пока не раскрываются.

К слову, сегодня легендарный Александр Овечкин стал свободным агентом — его контракт с «Вашингтоном» истёк 1 июля. Новое соглашение пока не подписано, но генменеджер Крис Патрик заявил о скорых переговорах. Сам хоккеист допускал возвращение в московское «Динамо». Овечкин выступал за «Кэпиталз» с 2005 года, на его счету 929 голов в регулярных чемпионатах и победа в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.