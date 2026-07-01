Волгоградку с редким воспалением почки спасли в больнице Фишера

При поступлении в клинику у женщины было зафиксировано тяжелое состояние — высокая температура, низкое давление и сопутствующие симптомы. Диагностика выявила у нее эмфизематозный пиелонефрит. Это редкая форма воспаления, к тому же стремительно развивающаяся. При этом операция, которая положена в таком состоянии по медицинским протоколам, была слишком рискованна — состояние пациентки не позволяло провести открытое оперативное вмешательство. Вместо этого врачи решили прибегнуть к нефроэктомии ретроперитонеоскопическим доступом. То есть без разрезов и без проникновения в брюшную полость.