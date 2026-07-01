Волгоградку с редким воспалением почки спасли в больнице Фишера

В больнице Фишера врачи вновь показали высокий класс, прооперировав пациенту с нестандартным и быстро развивающимся воспалением почки. Подробностями поделились в облкомздраве Волгоградской области.
При поступлении в клинику у женщины было зафиксировано тяжелое состояние — высокая температура, низкое давление и сопутствующие симптомы. Диагностика выявила у нее эмфизематозный пиелонефрит. Это редкая форма воспаления, к тому же стремительно развивающаяся. При этом операция, которая положена в таком состоянии по медицинским протоколам, была слишком рискованна — состояние пациентки не позволяло провести открытое оперативное вмешательство. Вместо этого врачи решили прибегнуть к нефроэктомии ретроперитонеоскопическим доступом. То есть без разрезов и без проникновения в брюшную полость.
В ходе вмешательства хирурги с помощью видеоконтроля через миниатюрный разрез получили доступ к воспаленной почке и удалили ее с окружающими загноившимися тканями. Это позволило пациентке уже на второй день отправиться в обычную палату, а спустя неделю и вовсе выписаться домой.
«Современная эндоскопия позволяет спасать даже самых тяжёлых пациентов, у которых классическая хирургия почти не оставляет шансов», — рассказал врач-уролог Больницы Фишера Павел Куликов.
Ранее в этой же больнице хирурги сумели установить кардиостимулятор женщине 94-х лет, которая страдала от критически редкого пульса.