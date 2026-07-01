Пятая ракетка мира Мирра Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона

29 июня Мирра Андреева, которая три недели назад в Париже выиграла Открытый чемпионат Франции, вышла во второй круг следующего турнира Большого шлема. В 1/64 финала ее соперницей была польская теннисистка Магда Линетт — 59-я ракетка мира, которая на этом соревновании не проходила дальше третьего круга.