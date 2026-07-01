TMZ: Продюсер Вайнштейн пережил сердечный приступ в тюрьме

Продюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок в тюрьме Райкерс-Айленд, госпитализировали после сердечного приступа. Об этом в среду, 1 июля, сообщило издание TMZ.
По информации СМИ, Вайнштейн почувствовал себя плохо примерно две недели назад: из-за пневмонии у него начались проблемы с дыханием. Сейчас продюсера доставили в охраняемое отделение больницы Бельвью на Манхэттене. За его состоянием следят врачи.
По предварительной информации, у продюсера развилась сердечная недостаточность.
24 февраля 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Его был приговорили к 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и распорядился назначить новое разбирательство на основании того, что суд шел с нарушениями.
Летом прошлого года суд присяжных в Нью-Йорке признал голливудского продюсера виновным в изнасиловании в рамках повторного разбирательства после отмены приговора апелляционной инстанцией.
Во время дачи показаний против Харви Вайнштейна американка Мириам Хейли не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Это произошло после того, как адвокат продюсера Дженнифер Бонджин уточнила, раздевалась ли обвинительница самостоятельно, и Хейли подчеркнула, что это продюсер изнасиловал ее, а не наоборот. В ответ Бонджин заявила, что это должен решать суд присяжных.