TMZ: Продюсер Вайнштейн пережил сердечный приступ в тюрьме

Во время дачи показаний против Харви Вайнштейна американка Мириам Хейли не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Это произошло после того, как адвокат продюсера Дженнифер Бонджин уточнила, раздевалась ли обвинительница самостоятельно, и Хейли подчеркнула, что это продюсер изнасиловал ее, а не наоборот. В ответ Бонджин заявила, что это должен решать суд присяжных.