Бобровский заключил трёхлетний контракт с «Торонто» на 7 млн долларов в год

Накануне «Нью-Джерси» объявил о продлении контракта с Арсением Грицюком на три года. За этот срок россиянин заработает 9,75 миллиона долларов. В минувшем сезоне он провёл 66 матчей и набрал 31 очко — 13 голов и 18 передач, сумев закрепиться в основном составе. Предыдущее однолетнее соглашение было подписано летом 2025 года.