Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая угроза атаки ВСУ Волгограда: жителей предупредили о приближении БпЛА

В Волгоградской области вечером 1 июля РСЧС региона выступило с предупреждением о новой.

В Волгоградской области вечером 1 июля РСЧС региона выступило с предупреждением о новой угрозе беспилотной атаки. Сообщения стали поступать жителям в 21.35 мск.

— Займите безопасное место в квартире или доме, выберите комнату, которая не имеет окон — санузел, коридор без окон, кладовка, сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам, — говорится в официальном сообщении.

В многоквартирных домах запрещается пользоваться лифтом. Оставаться в безопасном месте следует до отмены беспилотной опасности.

Аэропорт Волгограда на текущий момент работает в штатном режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше