Новая угроза атаки ВСУ Волгограда: жителей предупредили о приближении БпЛА

В Волгоградской области вечером 1 июля РСЧС региона выступило с предупреждением о новой угрозе беспилотной атаки. Сообщения стали поступать жителям в 21.35 мск.
— Займите безопасное место в квартире или доме, выберите комнату, которая не имеет окон — санузел, коридор без окон, кладовка, сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам, — говорится в официальном сообщении.
В многоквартирных домах запрещается пользоваться лифтом. Оставаться в безопасном месте следует до отмены беспилотной опасности.
Аэропорт Волгограда на текущий момент работает в штатном режиме.
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