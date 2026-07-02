В Кушве, пострадавшей от смерча, отремонтировали 47 домов

Продолжается работа и по вывозу мусора. Каждый день спецмашины делают около 200 рейсов. По последним данным, из города вывезли больше 400 кубометров распиленных деревьев. Специалисты расчистили уже шесть кварталов, а также русло реки Узкой в районе улицы Чапаева.