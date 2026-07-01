Как действовать инвестору в ОФЗ после распродажи

Отбить текущую просадку купонами вряд ли получится, особенно если инвестор заходит не на самых комфортных уровнях. В то же время ОФЗ остаются самыми безопасными долговыми бумагами, а определенная альфа к безрисковым депозитам сохраняется за счет купонов. Несмотря на падение цен, входить в ОФЗ «пока еще рано», поскольку в июле госбумаги могут упасть еще ниже, рассказала Ирина Ахмадуллина в эфире РБК.