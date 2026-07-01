Как действовать инвестору в ОФЗ после распродажи

В среду, 1 июля, индекс доходности госбумаг (RGBI) впервые за девять месяцев упал ниже 113 пунктов. Управляющая активами и автор стратегий автоследования «Т-Инвестиций» Ирина Ахмадуллина не разделяла позиции многих экспертов, которые делали ставку на длинные ОФЗ. Попытки заработать в госбумагах при снижении ставок не увенчались успехом на американском рынке точно так же, как это не получилось у многих российских инвесторов.
Отбить текущую просадку купонами вряд ли получится, особенно если инвестор заходит не на самых комфортных уровнях. В то же время ОФЗ остаются самыми безопасными долговыми бумагами, а определенная альфа к безрисковым депозитам сохраняется за счет купонов. Несмотря на падение цен, входить в ОФЗ «пока еще рано», поскольку в июле госбумаги могут упасть еще ниже, рассказала Ирина Ахмадуллина в эфире РБК.