Начальник сборной России по футболу Сергей Куличенко умер в 48 лет

— Ушел из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко. Он пришел в РФС в 2005 году, начав работу администратором сборных команд. Позднее Сергей Валерьевич стал старшим администратором, а в 2021 году был назначен начальником команды национальной мужской сборной России, — говорится в Telegram-канале сборной.