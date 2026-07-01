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Начальник сборной России по футболу Сергей Куличенко умер в 48 лет

Начальник национальной мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался на 49-м году жизни. Об этом в среду, 1 июля, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Начальник национальной мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался на 49-м году жизни. Об этом в среду, 1 июля, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

— Ушел из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко. Он пришел в РФС в 2005 году, начав работу администратором сборных команд. Позднее Сергей Валерьевич стал старшим администратором, а в 2021 году был назначен начальником команды национальной мужской сборной России, — говорится в Telegram-канале сборной.

До работы в РФС Куличенко профессионально играл в футбол, выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Торпедо-ЗИЛ» и «Факел».

В пресс-службе национальной команды выразили соболезнования родным и близким Куличенко. О причинах смерти администратора в публикации не сообщается.