Начальник сборной России по футболу Сергей Куличенко умер в 48 лет

Начальник национальной мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался на 49-м году жизни. Об этом в среду, 1 июля, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
— Ушел из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко. Он пришел в РФС в 2005 году, начав работу администратором сборных команд. Позднее Сергей Валерьевич стал старшим администратором, а в 2021 году был назначен начальником команды национальной мужской сборной России, — говорится в Telegram-канале сборной.
До работы в РФС Куличенко профессионально играл в футбол, выступал за ЦСКА, «Крылья Советов», «Торпедо-ЗИЛ» и «Факел».
В пресс-службе национальной команды выразили соболезнования родным и близким Куличенко. О причинах смерти администратора в публикации не сообщается.