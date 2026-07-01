Новости Калининграда: топливные услуги, вонь в городе и мусорный комплекс

Полигон ТКО в Корнево с сортировочным комплексом, который не смог построить концессионер, планируют построить силами подведомственной правительству организации и запустить не раньше конца 2029 года. Созданная организация, по словам министра природных ресурсов и экологии Оксаны Астаховой, обеспечена финансированием и до середины июля с ней должна быть подписана новая концессия. Она также напомнила, что построенный полигон будет рассчитан на 300 000 тонн отходов в год, а регион стремится к образованию не более 400 тысяч тонн ТКО в год (сейчас этот объем в среднем 450−470 тысяч тонн).