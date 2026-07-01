Новости Калининграда: топливные услуги, вонь в городе и мусорный комплекс

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 1 июля.
Главные события дня:
Калининградским водителям предлагают постоять за них в очереди на АЗС за 1000 рублей в час.
На сайте объявлений появилось предложение для калининградских автомобилистов, которым не хочется самостоятельно проводить часы в очередях на автозаправочных станциях. Стоимость такой услуги составляет 1 тыс. рублей за час. Автор объявления предлагает за деньги отстоять очередь и заправить автомобиль клиента.
Как указано в объявлении, минимальный заказ обойдется в 5 тыс. руб. и включает до пяти часов ожидания. Исполнитель готов приехать к месту стоянки автомобиля или встретиться с владельцем возле АЗС, перегнать машину в очередь, дождаться своей очереди, заправить ее и вернуть владельцу. Среди преимуществ услуги автор указывает безаварийный стаж более десяти лет, фотоотчеты на каждом этапе и полный отчет по чекам с АЗС.
Посол по особым поручениям: россиян в ЕС принуждают к публичному покаянию.
С начала специальной военной операции на Украине Евросоюз перешёл к открытой политике сдерживания России, провозгласив курс на нанесение РФ стратегического поражения. Принуждение к публичному покаянию стало условием для продолжения творческой деятельности россиян. Об этом заявил в ходе круглого стола «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» в БФУ им. И. Канта посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов, курирующий внешнеполитические аспекты жизнеобеспечения Калининградской области, а также отдельные вопросы международной повестки в Балтийском регионе.
Жители ул. Горького и Сибирякова пожаловались на неприятный запах.
Калининградцы 1 июля сообщили о неприятном запахе в городе. Жалобы на вонь поступают с ул. Горького и Сибирякова. «Пахнет будто бы навозом в свинарнике. Возможно, что опять обрабатывают поля — такая ситуация случается летом с завидной регулярностью», — рассказал местный житель.
Жалобы также поступали в июле 2024 года из разных районов Калининграда. Неприятный запах наблюдался из-за того, что поля региона удобряли органическими удобрениями перед посевом озимого рапса. Как отмечала пресс-служба правительства области со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона, это обязательный приём, позволяющий поддержать плодородие почв.
Мэрия: в дни празднования юбилея области направят дополнительный транспорт.
В дни празднования 80-летия Калининграда и области к площадкам проведения мероприятий направят дополнительный транспорт. Мероприятия на Октябрьском острове заканчиваются в 23:00. Дополнительный транспорт (в обоих направлениях) отъедет от ближайших остановок в 23:15 и в 23:30. Речь идет о маршрутах № 11, 21, 39, 40, 72, 3ТМ, 5ТМ.
К площадкам Прибрежного микрорайона, микрорайона им. Космодемьянского, Чкаловска, парка «Юность», Летнего озера и ул. Флотской также направят дополнительный транспорт. Окончание мероприятий запланировано на 21:00. Транспорт отъедет от остановок в 21:15 и 21:30.
Во время празднования Дня города в Калининграде планируют ограничить движение самокатов.
В Калининграде с 3 по 5 июля введут зоны временного запрета на движение и парковку электросамокатов. Со схемами можно ознакомиться по ссылке на сайте мэрии или в приложениях шеринговых компаний непосредственно перед поездкой.
Аминов о Горсовете 7-го созыва: мы не парализовали работу исполнительных органов.
Председатель Совета депутатов Калининграда (заключительное заседание прошло во вторник, 30 июня) Олег Аминов оказался недоволен работой некоторых коллег. По его мнению, горсовет отработал в штатном режиме который подразумевает, что «ни одно из решений городского совета не парализовало работу исполнительных органов».
Астахова: мусоросортировочный комплекс в Корнево заработает не раньше конца 2029 года.
Полигон ТКО в Корнево с сортировочным комплексом, который не смог построить концессионер, планируют построить силами подведомственной правительству организации и запустить не раньше конца 2029 года. Созданная организация, по словам министра природных ресурсов и экологии Оксаны Астаховой, обеспечена финансированием и до середины июля с ней должна быть подписана новая концессия. Она также напомнила, что построенный полигон будет рассчитан на 300 000 тонн отходов в год, а регион стремится к образованию не более 400 тысяч тонн ТКО в год (сейчас этот объем в среднем 450−470 тысяч тонн).
СК: в Калининграде акушера будут судить за причинение смерти по неосторожности.
В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-акушера-гинеколога Регионального перинатального центра, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия, 21 сентября 2024 года в медицинское учреждение была госпитализирована женщина на позднем сроке беременности. Обвиняемая при оказании роженице медицинской помощи несвоевременно диагностировала у плода острую гипоксию, изначально выбрала неверную тактику родовспоможения, применив прием, официально запрещенный Всемирной организацией здравоохранения и клиническими протоколами Минздрава РФ. В результате новорожденной была причинена закрытая черепно-спинномозговая травма. Несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, новорожденная девочка умерла в лечебном учреждении спустя два дня.
СК: под Зеленоградском в море утонул спасавший ребенка калининградец.
В Зеленоградском районе в море утонул мужчина. Его тело было обнаружено в среду, 1 июля, на необорудованном пляже вблизи поселка Сокольники. По данному факту организована доследственная проверка. Региональный СК уточнил, что 34-летних калининградец заметил тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Мальчика ему удалось спасти, однако сам калининградец погиб.
Газан, Настя Кош, Вова Солодков и другие: власти уточнили время выступления звезд «ТопФеста» 4 июля.
В субботу, 4 июля, в Калининграде в честь 80-летия региона пройдет концерт (0+) с участием звезд «ТопФеста»: Газана, Насти Кош, Вовы Солодкова, сестер Софи и Миланы Шайн, Максима Кобзова. Время их выступления изменено — участники фестиваля выйдут на сцену в 18:00.
Публикации «Нового Калининграда».
«Мисс колледж» и «мутанты перестройки»: о чем писали газеты 35 лет назад.
В начале июля 1991 года местные СМИ следили за соревнованием мастеров машинного доения, возмущались вандалами, осквернявшими старые кладбища, и пытались понять, почему в Преголе массово дохнет рыба. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Обзор подготовила Никонорова Виктория, фото: Юлия Власова / Новый Калининград.