Карл III провел закрытую семейную встречу на фоне разговоров о визите Гарри

В Эдинбурге состоялся закрытый ужин ключевых членов британской королевской семьи, включая короля Карла III, королеву-консорт Камиллу, принца Уильяма и других высокопоставленных персон. Хотя содержание беседы держится в строгом секрете, британские СМИ полагают, что главной темой обсуждения стал грядущий приезд принца Гарри.
По информации из окружения герцога Сассекского, принц намерен провести в Великобритании до двух недель. В планах Гарри — привезти с собой супругу Меган Маркл и детей, Арчи и Лилибет. Последний раз принц Арчи и принцесса Лилибет посещали королевство в 2022 году, а герцогиня Меган не была там с момента похорон королевы Елизаветы II. В программу поездки входит посещение поместья Элторп, где похоронена принцесса Диана, а также долгожданная встреча детей с королем Карлом III, передает Daily Mail.
Ранее в Daily Express писали, что принц Гарри потратил большую часть своего наследства, полученного от своей матери — принцессы Дианы — и королевы-матери Елизаветы II. Королевский эксперт и бывший редактор журнала People Дэн Уэйкфорд заявил, что это подтверждают пять источников из окружения принца.