Карл III провел закрытую семейную встречу на фоне разговоров о визите Гарри

По информации из окружения герцога Сассекского, принц намерен провести в Великобритании до двух недель. В планах Гарри — привезти с собой супругу Меган Маркл и детей, Арчи и Лилибет. Последний раз принц Арчи и принцесса Лилибет посещали королевство в 2022 году, а герцогиня Меган не была там с момента похорон королевы Елизаветы II. В программу поездки входит посещение поместья Элторп, где похоронена принцесса Диана, а также долгожданная встреча детей с королем Карлом III, передает Daily Mail.