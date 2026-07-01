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В парке «Юность» в Калининграде почтили память ветеранов боевых действий

В парке «Юность» 1 июля 2026 года состоялась акция, посвящённая Дню ветерана боевых действий. Организатором выступила региональная Ассоциация воинов-интернационалистов.

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В парке «Юность» 1 июля 2026 года состоялась акция, посвященная Дню ветерана боевых действий. Организатором выступила региональная Ассоциация воинов-интернационалистов.

В мероприятии приняли участие представители областного правительства, Балтийского флота, общественных и патриотических организаций, ветераны боевых действий и участники СВО. Собравшиеся возложили цветы к памятнику «Скорбящие родители» и почтили память павших.

Участники отметили стойкость, верность присяге и готовность защищать Родину как пример патриотизма. Ветеранам пожелали здоровья, поддержки близких и мирного неба. Их подвиги вдохновляют военнослужащих и защитников страны.

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