В парке «Юность» в Калининграде почтили память ветеранов боевых действий

В парке «Юность» 1 июля 2026 года состоялась акция, посвященная Дню ветерана боевых действий. Организатором выступила региональная Ассоциация воинов-интернационалистов.
В мероприятии приняли участие представители областного правительства, Балтийского флота, общественных и патриотических организаций, ветераны боевых действий и участники СВО. Собравшиеся возложили цветы к памятнику «Скорбящие родители» и почтили память павших.
Участники отметили стойкость, верность присяге и готовность защищать Родину как пример патриотизма. Ветеранам пожелали здоровья, поддержки близких и мирного неба. Их подвиги вдохновляют военнослужащих и защитников страны.