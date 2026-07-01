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«Королева опухолей»: онколог Ивашков рассказал об опасности меланомы

Меланому зачастую называют «королевой опухолей». На своем YouTube-канале онколог Владимир Ивашков, объяснил почему она считается одним из опаснейших видов онкологии и в чем заключается эта опасность.

Меланому зачастую называют «королевой опухолей». На своем YouTube-канале онколог Владимир Ивашков, объяснил почему она считается одним из опаснейших видов онкологии и в чем заключается эта опасность.

По словам врача, очень часто меланома начинает резко прогрессировать. Даже небольшая черная точка на теле уже может дать метастазы в органы. Иногда врачи обнаруживают опухоли в самых неожиданных местах, например на пятках, под ногтями или в глазу.

— Обращаем внимание на необычные симптомы. Если вы столкнулись с быстрорастущим раком, решения принимаем тоже быстро. Не тратим время на десятки консультаций, сборы денег на лечение в другой стране. Не надо пробовать лечить такие опухоли травками, проработкой эмоций и чагой, — призвал специалист.

Пигментные пятна на коже у пожилых людей часто списывают на возрастные изменения. Однако такие образования могут быть злокачественными. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, как отличить обычное пигментное пятно от онкологии.

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