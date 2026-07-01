«Королева опухолей»: онколог Ивашков рассказал об опасности меланомы

— Обращаем внимание на необычные симптомы. Если вы столкнулись с быстрорастущим раком, решения принимаем тоже быстро. Не тратим время на десятки консультаций, сборы денег на лечение в другой стране. Не надо пробовать лечить такие опухоли травками, проработкой эмоций и чагой, — призвал специалист.