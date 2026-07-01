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Житель Черняховска зашёл к соседке на огонёк и очень не понравился её вернувшемуся любовнику

Мужчины схватились за ножи, после им понадобилась помощь врачей.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске 48-летний местный житель решил провести вечер у соседки, но закончил его в больнице. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.

Женщина пригласила приятеля в гости, пара выпивала. Через какое-то время домой вернулся её 66-летний возлюбленный, которому такой расклад не понравился. Между мужчиной и гостем начался скандал, быстро переросший в драку. Хозяин схватил нож и ударил соперника в грудь, после чего тот выхватил оружие и ранил обидчика в ответ.

Обоих увезли в больницу, оттуда информацию передали полицейским. В отношении участников драки возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), каждому из них грозит до двух лет лишения свободы.

В Калининграде женщина пришла с любовником к подруге, приревновала его и забила хозяйку насмерть.

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