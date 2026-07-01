Житель Черняховска зашёл к соседке на огонёк и очень не понравился её вернувшемуся любовнику

Женщина пригласила приятеля в гости, пара выпивала. Через какое-то время домой вернулся её 66-летний возлюбленный, которому такой расклад не понравился. Между мужчиной и гостем начался скандал, быстро переросший в драку. Хозяин схватил нож и ударил соперника в грудь, после чего тот выхватил оружие и ранил обидчика в ответ.