Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против ДР Конго забил два гола, обеспечив своей команде победу со счетом 2:1. Этот дубль позволил Кейну довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13.
Благодаря этому английский нападающий обошел легендарного бразильца Пеле (12 голов) и сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года, что до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств.
После этой победы сборная Англии выходит в ⅛ финала, где встретится с национальной командой Мексики, а сборная ДР Конго завершает свое выступление на турнире.
Ранее сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала чемпионата мира.