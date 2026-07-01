Российские батутисты отказались от турнира в Португалии без флага

Российская сборная по прыжкам на батуте отказалась от участия в Кубке мира в Португалии из-за запрета на использование государственного флага и исполнение гимна, сообщили в Федерации прыжков на батуте России.
Решение связано с тем, что организаторы турнира не предоставили российским спортсменам права выступать с национальной символикой. Это произошло вопреки решению Международной федерации гимнастики (FIG), которая в мае 2026 года полностью восстановила российских гимнастов в правах, допустив их к международным соревнованиям с флагом и гимном.
Ранее по той же причине от участия в Кубке вызова в Румынии отказались российские художественные гимнастки. Тогда организаторы устно уведомили делегацию, что на арене не будет демонстрироваться флаг РФ и не будет исполняться гимн в случае победы. В Федерации гимнастики России назвали это грубым нарушением регламента.
Ранее Песков назвал гордостью решение российских гимнасток не выступать в Румынии.