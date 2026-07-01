Российские батутисты отказались от турнира в Португалии без флага

Ранее по той же причине от участия в Кубке вызова в Румынии отказались российские художественные гимнастки. Тогда организаторы устно уведомили делегацию, что на арене не будет демонстрироваться флаг РФ и не будет исполняться гимн в случае победы. В Федерации гимнастики России назвали это грубым нарушением регламента.