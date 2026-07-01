Мать мальчика, выпавшего из окна в Калининграде, обратилась к спасшей его женщине

Семья пострадавшего малыша поддерживает постоянную связь со спасительницей, которую теперь называют «родным человеком» и «второй бабушкой». Мать ребенка заверила, что они будут поддерживать женщину и помогать ей на протяжении всего процесса восстановления, передает Telegram-канал РЕН ТВ.