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Мать мальчика, выпавшего из окна в Калининграде, обратилась к спасшей его женщине

Мать двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининграде, рассказала, что до конца жизни будет благодарна пенсионерке, которая его спасла.

Мать двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининграде, рассказала, что до конца жизни будет благодарна пенсионерке, которая его спасла.

— Это наш ангел-хранитель, второй день рождения ребенка, — поделилась женщина.

Семья пострадавшего малыша поддерживает постоянную связь со спасительницей, которую теперь называют «родным человеком» и «второй бабушкой». Мать ребенка заверила, что они будут поддерживать женщину и помогать ей на протяжении всего процесса восстановления, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 30 июня. 71-летняя женщина поймала малыша, который выпал из окна. Она сама получила травмы, сейчас пенсионерка проходит лечение.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге в феврале: тогда мальчик упал с седьмого этажа вниз головой. Его поймал дворник, приехавший из Узбекистана.

В итоге у мужчины — переломы кисти и ребер, а у малыша — перелом ноги и травмы внутренних органов. После этого обоих пострадавших доставили в больницу. Матерью ребенка оказалась блогер Надежда Амрани.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил дворника медалью «Жасорат» («Мужество» — прим. «ВМ»). Позднее жильцы дома вручили ему конверт с деньгами.

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