В масках и с флагом: юноша сделал предложение девушке на Эмпайр-стейт-билдинг

Нередко их восхождения связаны со скандалами. Во время восхождения на 678-метровую башню Мердека в Малайзии, которая является вторым по высоте зданием в мире, Николау и Биркус почти 30 часов скрывались на стройке, ночуя там. После спуска им удалось покинуть страну до того, как полиция начала их разыскивать. Однако в этот раз, по информации Mash, руферов задержали еще в Нью-Йорке.