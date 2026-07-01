В масках и с флагом: юноша сделал предложение девушке на Эмпайр-стейт-билдинг

Юноша сделал предложение девушке на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. О необычном перфомансе рассказали в сюжете Fox News.
Предложение руки и сердца стало не только романтическим жестом, но и акцией, которую организовала пара. Влюбленные забрались на пик небоскреба в черных масках и с черным флагом, на котором было написано: «When The Power Of Love Beats The Love Of Power The Words Knows Peace» («Когда власть любви побеждает любовь к власти, на земле воцаряется мир»).
Уже на шпиле за парой следил полицейский вертолет. Позже правоохранители задержали руферов.
По информации Telegram-канала Mash, экстремалами оказались российские руферы Ангела Николау и Иван Биркус. Пара известна в Сети. Ранее стриминговый сервис Netflix выпустил о них документальный фильм под названием «Skywalkers: A Love Story».
Нередко их восхождения связаны со скандалами. Во время восхождения на 678-метровую башню Мердека в Малайзии, которая является вторым по высоте зданием в мире, Николау и Биркус почти 30 часов скрывались на стройке, ночуя там. После спуска им удалось покинуть страну до того, как полиция начала их разыскивать. Однако в этот раз, по информации Mash, руферов задержали еще в Нью-Йорке.
Эмпайр-стейт-билдинг — один из высочайших небоскребов мегаполиса. Его шпиль расположен на высоте 443 метра, зона для посетителей ограничена 381 метрами.
Тем не менее, далеко не всегда необычные предложения руки и сердца привязаны к чему-то, кроме романтических отношений между влюбленными. Но это не мешает парам придумывать собственные интересные перфомансы. Недавно пара медиков запустила новый тренд: они сделали рентген с обручальными кольцами. Об этой и других необычных свадебных задумках узнала «Вечерняя Москва».