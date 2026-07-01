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В Черняховске двое мужчин порезали друг друга ножами из-за ревности

В полицию Черняховска поступило сообщение из больницы о госпитализации двух местных жителей с.

Источник: KaliningradToday

ножевыми ранениями. Участковые установили, что инцидент произошёл во время совместного распития спиртного.

Женщина пригласила в гости своего 48-летнего соседа. Через некоторое время домой вернулся её 66-летний сожитель. На почве ревности между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры сожитель взял нож и ударил соперника в грудь. В ответ 48-летний гость выхватил нож и тоже нанёс удар в грудь своему обидчику.

Оба мужчины госпитализированы. В отношении них возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия»). Им грозит до двух лет лишения свободы.