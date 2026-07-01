В Черняховске двое мужчин порезали друг друга ножами из-за ревности

Женщина пригласила в гости своего 48-летнего соседа. Через некоторое время домой вернулся её 66-летний сожитель. На почве ревности между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры сожитель взял нож и ударил соперника в грудь. В ответ 48-летний гость выхватил нож и тоже нанёс удар в грудь своему обидчику.