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Кейн помог сборной Англии обыграть ДР Конго и выйти в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Англии пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, одержав волевую победу над командой ДР Конго со счётом 2:1 в матче первого раунда плей-офф. Героем встречи стал капитан англичан Гарри Кейн, оформивший дубль.

Источник: Life.ru

Африканская команда шокировала фаворита уже на 7-й минуте — счёт открыл Брайан Чипенга. Англичане долго не могли вскрыть оборону соперника, однако в концовке встречи Кейн сначала замкнул головой передачу вышедшего на замену Энтони Гордона на 75-й минуте, а затем на 86-й нанёс точный удар в верхний угол, принеся своей команде победу.

Для Кейна этот дубль стал историческим. Нападающий довёл счёт своим голам на чемпионатах мира до 13, превзойдя достижение Пеле и укрепив статус лучшего бомбардира сборной Англии в истории мундиалей.

В ⅛ финала команда Томаса Тухеля встретится со сборной Мексики, которая ранее выбила из турнира Эквадор. Матч состоится в Мехико.

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим в истории плей-офф ЧМ по забитым голам. На его счету дубль в первом матче плей-офф ЧМ-2026. Всего на турнире француз забил шесть мячей и по этому показателю сравнялся с форвардом Аргентины Лионелем Месси.

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