Пара обручилась на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

По данным New York Post, активистами оказались Анжела Николау и Иван Бееркус. Пара проникла к шпилю и антенне через технический люк на 102-м этаже, который обычно используется для обслуживания водонапорной башни. Обстоятельства, позволившие им беспрепятственно добраться до вершины, пока остаются невыясненными.