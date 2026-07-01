Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пара обручилась на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Два человека забрались на вершину 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и вывесили на шпиле баннер.

Источник: Аргументы и факты

Пара обручилась на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Как сообщают очевидцы, на шпиле здания на высоте почти 450 метров они вывесили баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».

По данным New York Post, активистами оказались Анжела Николау и Иван Бееркус. Пара проникла к шпилю и антенне через технический люк на 102-м этаже, который обычно используется для обслуживания водонапорной башни. Обстоятельства, позволившие им беспрепятственно добраться до вершины, пока остаются невыясненными.

На баннере была изображена слегка изменённая цитата британского политика XIX века Уильяма Гладстона.

Известно, что Николау и Бееркус ранее были главными героями документального фильма Netflix «Скайуокеры: История любви», премьера которого состоялась на кинофестивале Sundance в 2024 году.

Ранее сообщалось, что на Тайване американец залез на небоскрёб высотой 508 метров без страховки.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше