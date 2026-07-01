Полиция задержала двух нарушителей, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг

В Нью-Йорке полиция задержала двух нарушителей, которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.
«Два человека взяты под стражу», — говорится в заявлении.
Согласно источнику, двое неизвестных были задержаны полицией из-за попытки забраться на шпиль небоскреба на Манхэттене. Они были замечены на антенне высотного здания 1 июля в полдень по местному времени (19:00 по мск). Информации о травмах у задержанных не сообщалось.
Высота Эмпайр-стейт-билдинг достигает около 443 метров с учетом шпиля здания. Задержанные были в масках, также у них был плакат со словами о «победе силы любви над властью силы».
Ранее KP.RU сообщал, что в Пекине самолет врезался в небоскреб. В результате инцидента погиб пилот воздушного судна, еще 13 человек пострадали.