Полиция задержала двух нарушителей, забравшихся на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг

Согласно источнику, двое неизвестных были задержаны полицией из-за попытки забраться на шпиль небоскреба на Манхэттене. Они были замечены на антенне высотного здания 1 июля в полдень по местному времени (19:00 по мск). Информации о травмах у задержанных не сообщалось.