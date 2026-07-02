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В Севастополе дали свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду снят режим временного ограничения электроснабжения всех потребителей, сообщает «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 21:58 1 июля 2026 года диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения», — говорится в сообщении.

Жителей города призвали не включать все электроприборы в квартире одновременно, а подключать технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, пояснили в компании.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в Севастополе производятся временные отключения энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.

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