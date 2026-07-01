Как рыбак с острова Кука выжил восемь дней в открытом океане без помощи

История Джуниора Апиуты из островов Кука потрясла мир: мужчина восемь дней боролся за жизнь в открытом океане после того, как его лодка вышла из строя. О драматическом спасении рассказало издание The Guardian.
Всё началось 11 июня: Джуниор отправился на одиночную рыбалку на небольшой алюминиевой лодке. Вскоре двигатель отказал, а инструментов для ремонта под рукой не оказалось. Ветер усиливался, и ситуация стремительно становилась опасной. Поначалу рыбак подумывал прыгнуть в воду и доплыть до берега самостоятельно, но расстояние оказалось слишком большим. Так для Апиуты началась череда тревожных ночей и изнурительных дней посреди бескрайнего океана.
Запасы у мужчины были минимальными: две бутылки воды, простыня, ведро, рыболовные снасти и сумка‑холодильник. Чтобы не погибнуть от жажды, Джуниор собирал дождевую воду в ведро. Едой служили кусочки сырой рыбы — другого пропитания не было. Самую С холодом бороться было особенно тяжело, особенно по ночам: никаких средств для обогрева у рыбака не имелось, и единственной опорой оставалась надежда и молитвы. Он отчаянно ждал хоть какого‑то знака — рыбацкой лодки, яхты, любого судна, которое могло бы прийти на помощь.
Каждый день превращался в испытание: волны дважды уносили лодку всё дальше в океан, усиливая чувство беспомощности. Самым страшным, признаётся Апиута, была именно потеря контроля — он не знал, насколько далеко его унесёт стихия. При этом мужчина не сдавался: вычерпывал воду из судна, чтобы лодка не потеряла равновесие, и продолжал бороться.
На восьмой день изнурительной борьбы за выживание рыбака заметили военно‑воздушные силы Новой Зеландии. На сигнал о помощи откликнулось тайваньское судно — именно его экипаж и поднял измученного мужчину на борт. Оказавшись в безопасности, Джуниор первым делом принял душ, поел и позвонил родным, чтобы сообщить, что он жив.