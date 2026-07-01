Как рыбак с острова Кука выжил восемь дней в открытом океане без помощи

Запасы у мужчины были минимальными: две бутылки воды, простыня, ведро, рыболовные снасти и сумка‑холодильник. Чтобы не погибнуть от жажды, Джуниор собирал дождевую воду в ведро. Едой служили кусочки сырой рыбы — другого пропитания не было. Самую С холодом бороться было особенно тяжело, особенно по ночам: никаких средств для обогрева у рыбака не имелось, и единственной опорой оставалась надежда и молитвы. Он отчаянно ждал хоть какого‑то знака — рыбацкой лодки, яхты, любого судна, которое могло бы прийти на помощь.