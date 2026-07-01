Виноградные косточки отправят на МКС для уникального эксперимента

Учёные готовят уникальный эксперимент: виноградные косточки отправятся на Международную космическую станцию, чтобы спустя полгода вернуться на Землю и дать жизнь новому винограду — а в перспективе, возможно, и особому вину. Инициаторами проекта стали исследователи из Техасского университета A&M AgriLife, сообщает издание Phys.
На орбите косточки проведут примерно шесть месяцев, находясь под воздействием космического излучения. Чтобы радиация не уничтожила их жизнеспособность, студенты факультета аэрокосмической инженерии Коби Арнольд и Арвинд Субраманьям совместно со специалистом по виноградарству Джастином Шайнером разработали специальный защитный носитель. Без такой защиты длительное облучение могло бы вызвать мутации.
В космос отправят косточки трёх сортов винограда. Среди них — американский гибрид «ломанто», который с начала 1990‑х годов успешно выращивают в Техасе. После возвращения на Землю учёные планируют высадить семена, вырастить из них лозу и проследить, как космическая радиация повлияла на генетическую экспрессию и свойства растений.
По словам Джастина Шайнера, исследование позволит глубже понять, как разные уровни радиации воздействуют на семена и их сортовые характеристики. А ещё — открыть любопытную перспективу: спустя несколько лет может появиться вино, созданное из винограда, чьи предки буквально покинули пределы Земли.
Проект станет частью первой в своём роде орбитальной исследовательской платформы на МКС — её задумали как своеобразный «спутниковый кампус в космосе». При этом идея отправлять алкогольные напитки и их компоненты за пределы планеты не нова: ранее в космосе побывали готовое вино, пиво, пивные дрожжи, виски, джин и ингредиенты для саке. Мотивы у производителей самые разные — от маркетинговых ходов до изучения особенностей выдержки в условиях невесомости.