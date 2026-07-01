Виноградные косточки отправят на МКС для уникального эксперимента

Проект станет частью первой в своём роде орбитальной исследовательской платформы на МКС — её задумали как своеобразный «спутниковый кампус в космосе». При этом идея отправлять алкогольные напитки и их компоненты за пределы планеты не нова: ранее в космосе побывали готовое вино, пиво, пивные дрожжи, виски, джин и ингредиенты для саке. Мотивы у производителей самые разные — от маркетинговых ходов до изучения особенностей выдержки в условиях невесомости.