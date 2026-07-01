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Baza: Школьника в Иркутской области удалили с ЕГЭ за использование умных очков

В Иркутской области школьника удалили с ЕГЭ из-за использование умных очков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Иркутской области школьника удалили с ЕГЭ из-за использование умных очков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, наблюдатели, следившие за проведением экзамена, заметили камеру в оптике одиннадцатиклассника. В результате у парня забрали экзаменационные бланки и вывели его из аудитории, аннулировав работу: официальной причиной стало «использование средств связи». Пересдать экзамен он сможет только через год.

В региональной комиссии этот случай уже назвали одним из самых технологичных в истории проведения ЕГЭ в области, говорится в публикации.

На ЕГЭ ученики могут принести только паспорт, черную гелевую ручку, лекарства, бутылку воды и небольшой перекус (бутерброд или шоколадку). Какие последствия ждут учеников за несоблюдение правил, рассказал заслуженный учитель России Александр Снегуров. Эксперт также подчеркнул, что с каждым годом количество ребят, которые пытаются пронести на экзамен дополнительные средства связи и использовать их, только растет.

С инициативой о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам выступили депутаты от фракции «Новые люди». В Госдуме отметили, что это позволит не только минимизировать количество стресса у школьников, но и более объективно оценивать знания выпускников.

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