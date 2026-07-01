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Археологи приблизились к разгадке тайны Ковчега Завета

Археологи, ведущие раскопки в израильском Шило, обнаружили новые свидетельства, указывающие на возможное местонахождение Ковчега Завета.

Источник: Аргументы и факты

Археологи, ведущие раскопки в библейском Шило на Западном берегу реки Иордан, обнаружили новые свидетельства, которые могут помочь разгадать одну из величайших исторических загадок — судьбу Ковчега Завета, сообщает Metro. Материал перевел Aif.ru.

В ходе работ была обнаружена южная стена монументального здания, что позволило учёным реконструировать его полные размеры и лучше понять его предназначение.

По словам доктора Скотта Стриплинга, директора раскопок, строение имеет пропорции, соответствующие библейскому описанию Скинии — переносного святилища, в котором, согласно Писанию, хранился покрытый золотом ковчег со скрижалями.

Среди других находок — предметы культа: рога алтаря, керамические гранаты и раковины мурекса. Ранее в Шило обнаружили более 100 тысяч костей животных, в основном овец, коз и крупного рогатого скота. Многие из них принадлежали правой стороне туши, что соответствует описанному в Левите правилу, согласно которому эта часть предназначалась для священнических приношений.

Шило, расположенное примерно в 30 км к северу от Иерусалима, считается первым религиозным и политическим центром Израиля, где была установлена Скиния после входа евреев в Землю обетованную.

Ранее бывший агент ЦРУ Дэймс заявил, что ковчег Завета находится в Пещере Патриархов.

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