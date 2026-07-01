Археологи приблизились к разгадке тайны Ковчега Завета

Среди других находок — предметы культа: рога алтаря, керамические гранаты и раковины мурекса. Ранее в Шило обнаружили более 100 тысяч костей животных, в основном овец, коз и крупного рогатого скота. Многие из них принадлежали правой стороне туши, что соответствует описанному в Левите правилу, согласно которому эта часть предназначалась для священнических приношений.