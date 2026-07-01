Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский перешел в «Торонто»

По их данным, 37-летний вратарь подписал с новым клубом трехлетний контракт с зарплатой $7 млн в год. Последние семь сезонов Сергей Бобровский провел во «Флориде Пантерз», выиграв с командой два Кубка Стэнли (2024, 2025). До этого спортсмен играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».