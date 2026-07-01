Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 2295

Количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295 человек. Об этом в среду, 1 июля, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в рамках брифинга, который транслировал телеканал VTV.
— На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11 267 раненых, — сказал Родригес.
По его словам, количество людей, оставшихся без жилья, достигло 12 841 человека. 11 267 человек получили ранения. Всего различные последствия стихийного бедствия (физические и психологические травмы, а также потеря или серьезное повреждение жилья) затронули 26 403 человек.
24 июня серия мощнейших за последние 126 лет землетрясений произошла в Венесуэле, также толчки ощутили в соседних странах. Главное о землетрясениях — в материале «Вечерней Москвы».
1 июля по Москве телеканал VTV показал кадры, на которых видно, что небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после произошедшего в стране землетрясения. По словам журналистов, после подземных толчков в атмосферу попали пыль, песок и иные микроскопические частицы. Через них проникают только волны большей длины, соответствующие красным и оранжевым оттенкам.