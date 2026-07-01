Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 2295

Количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295 человек. Об этом в среду, 1 июля, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в рамках брифинга, который транслировал телеканал VTV.

Количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295 человек. Об этом в среду, 1 июля, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в рамках брифинга, который транслировал телеканал VTV.

— На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11 267 раненых, — сказал Родригес.

По его словам, количество людей, оставшихся без жилья, достигло 12 841 человека. 11 267 человек получили ранения. Всего различные последствия стихийного бедствия (физические и психологические травмы, а также потеря или серьезное повреждение жилья) затронули 26 403 человек.

24 июня серия мощнейших за последние 126 лет землетрясений произошла в Венесуэле, также толчки ощутили в соседних странах. Главное о землетрясениях — в материале «Вечерней Москвы».

1 июля по Москве телеканал VTV показал кадры, на которых видно, что небо Венесуэлы окрасилось в красный цвет после произошедшего в стране землетрясения. По словам журналистов, после подземных толчков в атмосферу попали пыль, песок и иные микроскопические частицы. Через них проникают только волны большей длины, соответствующие красным и оранжевым оттенкам.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше