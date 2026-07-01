Самый высокий действующий вулкан Европы Этна проснулся на Сицилии

Авиационным службам уже разосланы предупреждения о возможном образовании пеплового облака, которое может повлиять на работу аэропорта Катании. Несмотря на это, рейсы пока выполняются по расписанию, а метеорологи пристально следят за ветровыми условиями, передает BBC.