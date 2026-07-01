ТАСС: генконсульство РФ не получало обращений после задержания руферов в Нью-Йорке

Ранее полиция Нью-Йорка сообщила ТАСС, что задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба, как ожидается, им будут предъявлены обвинения. По предварительным данным, ими могут быть российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау, которые разместили публикации в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).