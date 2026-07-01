ТАСС: генконсульство РФ не получало обращений после задержания руферов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. В генеральное консульство России в Нью-Йорке не поступали обращения после задержания двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Об этом сообщил ТАСС источник в генконсульстве.
«К нам не обращались, о задержании пока не извещали», — сказал собеседник.
Ранее полиция Нью-Йорка сообщила ТАСС, что задержала двух человек, забравшихся на шпиль небоскреба, как ожидается, им будут предъявлены обвинения. По предварительным данным, ими могут быть российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау, которые разместили публикации в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
На опубликованных кадрах запечатлены предложение руки и сердца, а также виды на центр Нью-Йорка. Биркус и Николау известны экстремальными съемками на вершинах высотных зданий, а в 2024 году стали героями документального фильма Netflix «Skywalkers: История одной пары».