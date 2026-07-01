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Паралич, остановка дыхания, смерть: россиян предупредили об опасности ныряния

Нейрохирург Чехонацкий: онемение рук и ног может говорить о травме позвоночника.

Источник: Комсомольская правда

Каждое лето в больницы попадают пациенты с тяжёлыми шейными спинномозговыми травмами, полученными при купании, которые приводят к обездвижеванию. Об этом aif.ru рассказал врач-нейрохирург Андрей Чехонацкий.

«Повреждение спинного мозга на шейном уровне может вызвать паралич всех четырёх конечностей, нарушение дыхания, пожизненную зависимость от посторонней помощи, а нередко и гибель ещё до приезда скорой», — отметил специалист.

Врач пояснил, как распознать травму шейного отдела позвоночника. Настораживающими признаками являются жалобы на резкую боль в шее, в затылке, между лопатками; не возможность пошевелить руками и/или ногами, ощущение «ватных», непослушных конечностей, онемение, покалывание, потеря чувствительности в руках, ногах, туловище.

RT предупредил, что купание в уличных фонтанах несет риск заражения бактериями, раздражению кожи и травмам.