Паралич, остановка дыхания, смерть: россиян предупредили об опасности ныряния

Каждое лето в больницы попадают пациенты с тяжёлыми шейными спинномозговыми травмами, полученными при купании, которые приводят к обездвижеванию. Об этом aif.ru рассказал врач-нейрохирург Андрей Чехонацкий.
«Повреждение спинного мозга на шейном уровне может вызвать паралич всех четырёх конечностей, нарушение дыхания, пожизненную зависимость от посторонней помощи, а нередко и гибель ещё до приезда скорой», — отметил специалист.
Врач пояснил, как распознать травму шейного отдела позвоночника. Настораживающими признаками являются жалобы на резкую боль в шее, в затылке, между лопатками; не возможность пошевелить руками и/или ногами, ощущение «ватных», непослушных конечностей, онемение, покалывание, потеря чувствительности в руках, ногах, туловище.
RT предупредил, что купание в уличных фонтанах несет риск заражения бактериями, раздражению кожи и травмам.