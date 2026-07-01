Бомбардир и капитан. Кейн помог сборной Англии избежать фиаско на ЧМ

Кейн считает, что сборная Англии провела лучшую игру в атаке. «Потрясающие ощущения после матча, это была сумасшедшая игра против сильной, хорошо организованной команды, — сказал Кейн. — После первого перерыва на водопой мы повысили уровень и начали выглядеть по-настоящему хорошо, несмотря на то, что их вратарь совершил несколько невероятных сейвов. Для нас все сводилось к тому, чтобы ждать моментов — сегодня просто так получилось, что настала моя очередь. С точки зрения атаки, это была наша лучшая игра на турнире. Иногда нужно просто добиваться побед, и сегодня мы сделали именно это».