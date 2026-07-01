Бомбардир и капитан. Кейн помог сборной Англии избежать фиаско на ЧМ

Сборная Англии на чемпионате мира стартовала довольно уверенно и без проблем выиграла группу L, в которой также выступали хорваты, ганцы и панамцы. Команда Томаса Тухеля одержала две победы и один раз сыграла вничью, а главный бомбардир команды Кейн забил три мяча. Конголезцы же добились исторического максимума, впервые выйдя в плей-офф чемпионата мира. Сборная ДР Конго заняла третье место в квартете с колумбийцами, португальцами и узбекистанцами, набрав 4 очка.
Счет в матче был открыт достаточно быстро, и сделали это сборная ДР Конго. На 7-й минуте после подачи в штрафную защитник англичан Джед Спенс не смог достать до мяча, и тот отскочил к Брайану Кипенге. Конголезский вингер принял мяч и вторым касанием отправил его сильным ударом в ближний левый угол. Мяч проскочил точно под рукой голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда.
После пропущенного гола англичане полностью забрали игру под свой контроль, но конголезский вратарь Лионель Мпаси творил чудеса. Сначала он отбил опасный удар полузащитника Джуда Беллингема из приделов штрафной. На 35-й минуте африканскую сборную уже спас Эрон Уан-Биссака. Английский форвард Маркус Рэшфорд бил уже в пустые ворота, но защитник встал на его пути и выбил мяч. Однако конголезцы тоже не теряли надеж в атаке, счет 2:0 на 42-й минуте мог делать Йоан Висса, но после его удара мяч попал в штангу. Англичане продолжали давить — на второй добавленной к первому тайму минуте Беллингем опасно пробил головой, но вновь не дал голу случиться Мпаси.
Голкипер сборной ДР Конго выручил команду еще несколько раз, но так продолжалось до 75-й минуты встречи. Вышедший на замену Энтони Гордон сделал подачу в штрафную, которую замкнул Кейн. Следующий гол английский форвард забил на 86-й минуте, ему также ассистировал Гордон. Кейн получил мяч рядом со штрафной, вошел в нее и отправил мяч в верхний правый угол. Результативные действия помогли Кейну обойти единственного трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по голам на мировых первенствах, в активе англичанина стало 13 мячей. Он сравнялся с французом Жюстом Фонтеном. Лидирует аргентинец Лионель Месси — 19.
Впервые за 60 лет.
Сборная Англии впервые с финальной встречи чемпионата мира по футболу 1966 года выиграла матч на мировом первенстве, в котором пропустила первой. Тогда на домашнем для сборной Англии турнире хозяева со счетом 4:2 в дополнительном время победили команду ФРГ. Первый мяч команда пропустила на 12-й минуте. После этого англичане провели 13 игр, в которых пропускали первыми, и ни разу не сумели одержать победу.
Полузащитник «Барселоны» Гордон, который вышел на замену на 61-й минуте вместо Рэшфорда, также вошел в историю. Он стал первым футболистом, сделавшим две голевые передачи, выйдя на замену.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал стартовый отрезок команды в матче самым неудачным, а также отметил игру конголезского вратаря Мпаси. «Мы продолжали верить. У нас был самый неудачный старт из всех возможных. Первый удар — первый гол. Затем стало еще сложнее. После первого перерыва мы были на высоте, — сказал Тухель, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — Вышедшие на замену игроки приложили все усилия, и мы выиграли. Победа была заслуженной, но нам для этого пришлось много потрудиться. Мы должны сохранять такой настрой, если становится трудно, не нужно терять терпения и веру. Но этот парень, Мпаси, был невероятен».
Кейн считает, что сборная Англии провела лучшую игру в атаке. «Потрясающие ощущения после матча, это была сумасшедшая игра против сильной, хорошо организованной команды, — сказал Кейн. — После первого перерыва на водопой мы повысили уровень и начали выглядеть по-настоящему хорошо, несмотря на то, что их вратарь совершил несколько невероятных сейвов. Для нас все сводилось к тому, чтобы ждать моментов — сегодня просто так получилось, что настала моя очередь. С точки зрения атаки, это была наша лучшая игра на турнире. Иногда нужно просто добиваться побед, и сегодня мы сделали именно это».
В ⅛ финала сборная Англии сыграет против одного из хозяев турнира — команды Мексики. В первом раунде плей-офф мексиканцы обыграли эквадорцев со счетом 2:0. Встреча состоится в ночь на 6 июля по московскому времени в Мехико. Сборная Англии один раз выигрывала чемпионат мира — в 1966 году, в 2018-м команда стала четвертой, а на прошлом мировом первенстве остановилась на стадии четвертьфинала.
Чемпионат мира завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.