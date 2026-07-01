Группа ООН предупредила о катастрофических последствиях бесконтрольного развития ИИ

В докладе отмечается, что благодаря совершенствованию технологий злоумышленники могут использовать ИИ для мошенничества, социальной инженерии, кибератак, распространения дезинформации, манипулирования финансовыми рынками и в сфере биотехнологий. Эксперты ООН также обращают внимание на то, что не существует научных гарантий соблюдения высокоавтономными ИИ-системами полученных инструкций. Согласно докладу, в ходе лабораторных экспериментов исследователи уже фиксировали случаи, когда такие системы нарушали заданные правила безопасности, чтобы избежать отключения.